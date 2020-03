COTTONWOOD COUNTY

Republican Votes

Donald Trump 366

Write-In 12

Democratic-Farm-Labor

Pete Buttigieg 4

Amy Klobuchar 21

Bernie Sanders 107

Andrew Yang 1

Elizabeth Warren 52

Tulsi Gabbard 1

Michael R. Bloomberg 73

Joseph Biden 275

Uncommitted 5

