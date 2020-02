First semester honor rolls at West Lyon ﻿

Administrators at West Lyon School recently released the names of students on the honor rolls for the first semester of the 2019-2020 school year.

4.0 Honor Roll

Seventh Grade: Ava Boote, Jackson Doorneweerd, Kyndra Gramstad, Luca Knoblock, Annie Metzger, Claire Metzger

Eighth Grade: Evy Knoblock, Lauryn Martin, Rier Mogler, Landon Pottebaum, Jana Ter Wee

Ninth Grade: Randi Childress, Madison De Jong, Madeline Johnson, Geena Snyders, Emily Ter Wee

Tenth Grade: Zavyr Metzger, Brooklyn Meyer, Mallorie Mogler, Jamie Moser, Taya Skiles, Payton Snyder, Elliot Van Veldhuizen, Cheyenne Vande Stouwe

Eleventh Grade: Julia Bruggeman, Sadie Feucht, Hayley Knoblock, Korey Knoblock, Kennedy Kramer, Caitlyn Lapka, Avery Lenz, Sarah Perez, Taylor Rentschler, Tanner Severson, Elena Whalen

Twelfth Grade: Kaitlin Bosler, Jordan DeSmet, Quin Horstman, Gabe Knobloch, Lydia Lee, Cade Metzger, Shayna Skiles, Joshua Van Beek

Find the full article in this week’s West Lyon Herald.